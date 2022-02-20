Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası sona erdi

ALANYA, ANTALYA (AA) - Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 21. Seyfi Alanya Atmalar Kupası ve Yıldız Kulüpler Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmaları sona erdi.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona, erkeklerde 6 kulüpten 158, kadınlarda 5 kulüpten 124 sporcu katıldı.

Sporcular, organizasyonun ikinci gününde, kadınlar ve erkeklerde 16, 18 ve 20 yaş altı ile büyükler kategorilerinde gerçekleşen sırık ve çekiç atmada mücadele etti.

Yıldız Kulüpler Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmaları'nda, kadınlar kategorisinde 3115 puan toplayan Enka Spor Kulübü birinci tamamladı. Erkekler kategorisinde 3287 puan toplayan Fenerbahçe, 3286 puan alan rakibi Enka Spor Kulübü'nü geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

İkinci gün sonuçları

Organizasyonun ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar 16 yaş altı çekiç atma

1. Naz Baykal - 718 puan

2. Fatmanur Bayramoğlu - 601 puan

3. Merve Altındaş - 500 puan

Kadınlar 16 yaş altı cirit atma

1. Besra Aslan - 728 puan

2. Rabia Çiçek - 692 puan

3. Ecrin Zeynep Geyik - 597 puan

Kadınlar 18 yaş altı çekiç atma

1. Sıla Açıkbaş - 794 puan

2. Betül Bozlak - 770 puan

3. Nisa Gökçe Ekici - 769 puan

Kadınlar 18 yaş altı cirit atma

1. İrem Batu - 854 puan

2. Nisanur Akdoğan - 832 puan

3. Nursima Sonay - 784 puan

Kadınlar 20 yaş altı çekiç atma

1. Hira Öztoprak - 919 puan

2. Yağmur Erdoğan - 831 puan

3. Fatmanur Sünbül - 677 puan

Kadınlar 20 yaş altı cirit atma

1. Medine Amoca - 833 puan

2. Arzu Atlı - 797 puan

3. Seher Cansu Cengiz - 703 puan

Büyük kadınlar çekiç atma

1. Kıvılcım Kaya Salman - 1078 puan

2. Deniz Yaylacı - 990 puan

3. Dünya Ezgi Sayan - 920 puan

Büyük kadınlar cirit atma

1. Esra Türkmen - 912 puan

2. Rabia Karaman - 874 puan

3. Gönül Demir - 765 puan

Erkekler 16 yaş altı çekiç atma

1. Mustafa Emin Ağca - 717 puan

2. Kerim Akyıldız - 597 puan

3. Ömer Boztaş - 434 puan

Erkekler 16 yaş altı cirit atma

1. Yusufcan Tunalı - 595 puan

2. Enes Mirze - 519 puan

3. Yasin Görücü - 493 puan

Erkekler 18 yaş altı çekiç atma

1. Yusuf Bozkaş - 962 puan

2. Habib İslam Kurt - 881 puan

3. Emirhan Kızıldağ - 848 puan

Erkekler 18 yaş altı cirit atma

1. Mustafa İsmail Gündoğdu - 817 puan

2. Mahmutcan Çalışır - 777 puan

3. Hüseyin Berkay İmdat - 755 puan

Erkekler 20 yaş altı çekiç atma

1. Emre Çiftçi - 1050 puan

2. Yiğitcan Koç - 985 puan

3. Fırat Al - 978 puan

Erkekler 20 yaş altı cirit atma

1. Muhammet Hanifi Zengin - 888 puan

2. Burak Demirkesen - 826 puan

3. Yakup Yaprak - 713 puan

Büyük erkekler çekiç atma

1. Halil Yılmazer - 1030 puan

2. Mehmet Kaş - 865 puan

3. Serkan Çiçek - 794 puan

Büyük erkekler cirit atma

1. Emin Öncel - 1188 puan

2. Muhammed Kaan Toklu - 879 puan

3. Oğuzhan Usta - 863 puan