Atletizmde Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışları Mersin'de başladı

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışlarında ilk günün müsabakaları tamamlandı.

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışlarında ilk günün müsabakaları tamamlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyon, kadınlar ve erkeklerde, "büyükler" ve "20 yaş altı" kategorilerinde düzenlendi.

Sporcular, yarışmanın ilk gününde 100 metre, 100 metre engelli, 110 metre engelli, 200 metre, 400 metre, 1500 metre ile 5000 metre koşularının yanı sıra uzun, yüksek, sırıkla ve üç adım atlama, gülle, disk, çekiç ve cirit atma müsabakalarında performanslarını sergiledi.

Kadınlarda heptatlon, erkeklerde de dekatlon yarışları da yapıldı.

Atletizm Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona Türkiye'nin yanı sıra aralarında Özbekistan, Tunus, İran ve Lübnan'ın da olduğu farklı ülkelerden 380 sporcunun katıldığını söyledi.

Organizasyonda sporcuların hem kendi branşlarında hem de heptatlonda yarıştığını aktaran Oğuz, "2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında kota alma yolunda bu yarışmalar bizler için çok önemli. Bizim sporcularımızdan veya yabancı sporculardan burada kota alacak olan kişilerin olacağına inanıyorum. Olimpiyatlara fazladan bir sporcumuzu daha götürebilirsek ülkemiz, federasyonumuz adına daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum." dedi.

Oğuz, milli takım için seçmelerin de yapılacağı yarışların yarın tamamlanacağını, hemen ardından da Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonasının düzenleneceğini aktardı.

Olimpik Deneme ve Komple Atlet 1. Kademe yarışlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar cirit atma

1. Rabia Karaman - 44.99

Kadınlar disk atma

1. Menekşe Nur Fırat - 43.50

2. Yaren Maral Yılmaz - 40.45

3. Rabia İçli - 39.40

Kadınlar sırıkla atlama

1. Dorra Mahfoudhi (Tunus) - 4.05

Kadınlar üç adım atlama

1. Tuğba Danışmaz - 13.61

Kadınlar 5000 metre

1. Chenung Loice (Kenya) - 15: 21.50

2. Meryem Akdağ - 15: 58.23

3. Rümeysa Coşkun - 16: 57.71

Kadınlar 1500 metre

1. Marwa Bouzayani (Tunus) - 4: 16.16

2. Şevval Özdoğan - 4: 27.83

3. Elif Poyraz - 4: 29.48

Kadınlar 100 metre engelli

1. Faezeh Ashourpour (İran) - 14.40

Kadınlar 100 metre

1. Aziza Sbaity (Lübnan) - 11.93

2. Burcu Erdemir - 12.09

3. Zülha Armutcu - 12.13

Kadınlar 20 yaş altı cirit atma

1. Selma Davulcu - 51.33

2. Cevahir Kalkan - 46.03

3. Berivan Uğurlu - 41.73

Kadınlar 20 yaş altı sırıkla atlama

1. Beyza Baş - 3.60

2. Aleyna Yüce - 3.10

Kadınlar 20 yaş altı üç adım atlama

1. Aslı Gönül Değirmenci - 11.65

Kadınlar 20 yaş altı 400 metre

1. Zehra Oral - 57.53

2. Elif Sura Özdemir - 1: 00.69

3. Elif Polat - 1: 01.70

Kadınlar 20 yaş altı 100 metre

1. Zeynep Sude Ertek - 13.38

2. Rabia Yavuz - 13.42

Kadınlar heptatlon

1. Ekaterina Voronina (Özbekistan) - 3494 puan

2. Nada Chroudi (Tunus) - 3145 puan

3. Beyzanur Yavuz - 2763 puan

Kadınlar 20 yaş altı heptatlon

1. Hayriye Nur Arı - 2469 puan

2. Zeynep Çaylak - 2519 puan

3. Melisa Nur Dinçer - 1048 puan

Erkekler çekiç atma

1. Reza Moghaddam Kordmahalleh (İran) - 67.81

2. Mehmet Kaş - 56.06

Erkekler gülle atma

1. Mohammadreza Tayebi (İran) - 19.94

2. Shanin Mehrdelan (İran) - 19.81

3. Murat Gündüz - 18.22

Erkekler yüksek atlama

1. Keyvan Ghanbarzadeh (İran) - 2.22

2. Dmitriy Melsitov (Özbekistan) - 2.15

Erkekler uzun atlama

1. Javokhir Noriev (Özbekistan) - 7.62

2. Andrey Reznichenko (Özbekistan) - 7.31

3. Hacı Arıkhan - 7.18

Erkekler 110 metre engelli

1. Atakan Güneş - 15.20

2. Ramazan Gül - 16.86

Erkekler 5000 metre

1. Khireddine Bourouina (Cezayir) - 14: 03.70

2. Süleyman Bekmezci - 14: 04.19

3. Ersin Tekal - 14: 17.82

Erkekler 1500 metre

1. Oussama Cherrado (Cezayir) - 3: 41.73

2. Ramazan Barbaros - 3: 42.92

3. Omid Amirian (İran) - 3: 49.69

Erkekler 400 metre

1. Sajjad Hashemi Ahangari (İran) - 45.67

2. Balti Rami (Tunus) - 46.67

3. Jlassi Mohamed Fares (Tunus) - 47.01

Erkekler 100 metre

1. Noureddine Hadid (Lübnan) - 10.62

2. Aşkın Sadi Aşkın - 10.86

3. Burak Karataş - 10.97

Erkekler 20 yaş altı çekiç atma

1. Emirhan Şipşak - 66.97

2. Semih Güleş - 52.52

Erkekler 20 yaş altı gülle atma

1. Melih Gökalp - 17.87

2. Vedat Kızılkaya - 10.63

Erkekler 20 yaş altı yüksek atlama

1. Ahmet Cihan Yay - 1.90

Erkekler 20 yaş altı uzun atlama

1. Berkant Yaman - 6.66

2. Yusuf Uzun - 6.59

3. Ahmetcan Alşan - 6.54

Erkekler 20 yaş altı 110 metre engelli

1. Yasin Sosa - 15.61

Erkekler 20 yaş altı 5000 metre

1. Emre Kaya - 16: 21.28

2. Sezer Yiğit - 16: 33.27

3. Emre Keskinocak - 17: 58.69

Erkekler 20 yaş altı 1500 metre

1. Baran Ergüven - 3: 59.70

2. Mustafa Bakır - 4: 01.23

3. Şahin Durmaz - 4: 13.47

Erkekler 20 yaş altı 400 metre

1. Davut Zoroğlu - 49.53

2. Furkan Onur Özdemir - 50.09

3. Sefa Şentürk - 50.36

Erkekler 20 yaş altı 100 metre

1. Yasin Sosa - 11.03

2. Kaan Gacar - 11.10

3. Mustafa Efe - 11.67

Erkekler dekatlon

1. Yavuz Şalkacı - 3527 puan

2. İlkay Aydemir - 3523 puan

3. Abdülsamet Arıkan - 3108 puan

Erkekler 20 yaş altı dekatlon

1. Batuhan Arda Erol - 3328 puan

2. Bartu Aydoğan - 3300 puan

3. Umut Emre Özdemir - 2799 puan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar