Atıl araziye kurdukları sera gelir kapısı oldu
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Atıl araziye kurdukları sera gelir kapısı oldu

Atıl araziye kurdukları sera gelir kapısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'nın Taşkent ilçesinde belediye tarafından tarımın gelişmesi, üretime teşvik ve bölgenin kalkınması amacıyla atıl vaziyetteki araziye kurulan seralar belediyenin gelir kapısı oldu.

Konya'nın Taşkent ilçesinde belediye tarafından tarımın gelişmesi, üretime teşvik ve bölgenin kalkınması amacıyla atıl vaziyetteki araziye kurulan seralar belediyenin gelir kapısı oldu.

Arazi koşulları, iklim, ulaşım ve dik yamaçlar gibi nedenlerden dolayı tarımın güçlükle yapıldığı Taşkent'te atıl araziler belediye tarafından tarımsal üretime kazandırılarak istihdam ve gelir elde ediliyor. İlçede sebze ve meyve yetiştiriciliğini geliştirmeyi, çiftçilere esin kaynağı oluşturmayı ve istihdam sağlamayı amaçlayan Taşkent Belediyesi, mahallelerde seracılık projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilçeye bağlı Ilıcapınar Mahallesi'nde atıl durumdaki bin 50 metrekare alana 4 adet örtü altı sera kuran belediye, üretime katkı sağlayarak yöre halkına da örnek oluyor. Seralara domates, salatalık, biber, patlıcan ve fasulye eken belediye ekipleri, organik olarak yetiştirdiği ürünleri seralarda ve ilçe merkezinde satışa sunuyor.

Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, işçilerle beraber kendisinin de ekim ve bakım faaliyetlerine katıldığını söyledi. Yaklaşık 2 ay önce toprakla buluşturdukları fidelerin büyüyerek ürün verdiğini ve bugün de işçileriyle birlikte hasat ettiklerini belirten Başkan Osman Arı, "Bizler bu zorlu coğrafyada taşın, toprağın, suyun kıymetini biliyoruz. Gayretimizin meyvesini almaya başladık. Belediye olarak Ilıcapınar Mahallemizde kurduğumuz seralarda tamamen organik olarak yetiştirdiğimiz mahsullerin kendine has tadı, lezzeti, aroması olduğunu gördük. Ürünlerimizi seralarda ve ilçe merkezindeki belediyemize ait olan Mihrap Park'ta satışa sunuyoruz" dedi.

"Hammaddemiz toprak ve güneş"

Günümüzde tarım, hayvancılık ve enerji sektörünün öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Osman Arı, "Bizim geleceğimiz tarım, hayvancılık ve enerjiden geçiyor. Onun için yatırımlarımızı bunlar üzerine yapıyoruz. Bizler belediye olarak üretimi teşvik ediyor ve üretime katkıda bulunuyoruz. Bugün bu serada ben ve tüm belediye çalışanlarımızla beraber belediyemize katkı yapmak adına çalışıyoruz. Bu güzel ve organik ürünlerin hammaddesi bereketli topraklar, güzel hava ve Taşkent'in güzel suyu" ifadelerini kullandı. - KONYA

Atıl araziye kurdukları sera gelir kapısı oldu
Atıl araziye kurdukları sera gelir kapısı oldu
Atıl araziye kurdukları sera gelir kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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