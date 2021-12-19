Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişinin 102'nci Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyeti Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 102'inci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene katıldı. Törende, Başkan Büyükkılıç, şehir adına anlamlı bir konuşma yaparak, birliğin, beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyet-i Temsiliye Reisi' olarak ilk kez Kayseri'ye gelişi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, bürokratlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulurken, şehir adına bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün, Kayseri'ye Heyeti Temsiliye Reisi olarak gerçekleştirdiği ilk ziyaretin üzerinden 102 yıl geçtiğini hatırlattı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'tan hareket eden heyetiyle beraber 19 Aralık 1919 Cuma günü karlı bir havada Kayseri'de karşılandığını anlatan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Kayserili hemşerilerimiz hava soğuk ve karlı olmasına rağmen, Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşlarını coşkulu bir şekilde karşıladı. Beraberinde Rauf Bey ve diğer heyet üyeleri ile Çifte Kümbetler'de otomobilinden inerek Türk Bayraklarıyla süslenmiş cadde ve sokaklarda yediden yetmişe toplanan Kayserili hemşehrilerimiz ona olan sevgisini coşkuyla gösterdi. Halkı selamlayarak geçen Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler ikametlerine tahsis olunan İmamzade Reşid Bey'in evine geldiler. Mustafa Kemal ve arkadaşları geç saatlerde yemeklerini yediler ve Kayseri'nin ileri gelenlerini kabul ettiler. Mustafa Kemal Paşa, Mazhar Müfid Bey ve Hüsrev Bey, İmamzade Reşid Bey'in evinde, Rauf Bey de Nuh Naci Bey'in evinde misafir edildiler. Nuh Naci hatırlanacağı üzere hayırseverliği ile hepimizin hafızalarında yer eden gurur kaynağımızdır. Ertesi gün, 20 Aralık 1919 Cumartesi sabahından itibaren Mustafa Kemal Paşa, belediyeyi ziyaret edip, Kayseri halkı ile ve bilhassa şehrimizin ileri gelenleri ve din adamlarıyla Raşid Efendi Kütüphanesi'nde Mehmet Melikgazi hazretlerimizin olduğu yerde ziyaretleri kabul etti. Bu toplantıda; ilim adamları ile esnaf ve tüccardan ileri gelenler bulunmuştur. "

"DEMEK Kİ HER DERDİN İLACI, BİRLİK VE BERABERLİKTİR"

Büyükkılıç, Kayseri'nin, ticaretiyle ve 6 bin yıllık geçmişiyle anıldığını hatırlatarak, "Toplantıya katılanlara Mustafa Kemal Paşa memleketin içine düştüğü bu zor durumdan ancak, birlik ve beraberlik içerisinde, milletçe kurtulunacağını söylemiş ve onlardan yardım istemiştir. Demek ki her derdin ilacı, birlik ve beraberliktir. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı olan ve her zaman bu şekilde tavrını ortaya koyan Kayserili hemşerilerimiz bu sınavı da başarıyla geçmiştir. Toplantıda bulunanlar ise gerekeni yapacaklarını ve kendilerini destekleyeceklerini Atatürk'e bildirmişler ve 'biz seninle beraberiz' demişlerdir" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan beyannemenin çok değerli belge olduğunun altını çizerek, 20 Aralık 1919 gününü çeşitli toplantı ve görüşmelerle tamamlayan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Kayseri'de ikinci tarihi günü ve geceyi de yine aynı bulundukları mekanlarda geçirerek, 21 Aralık 1919 Pazar sabahı saat 9'da Kayserililere bir beyanname yayınladıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere şehrimizden ayrılmışlardır. 'Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi'nin Kayseri Ahalii Mühteremesine Beyannamesi' adıyla Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan bu beyanname Kayserililerin atadan evlada kalan ve iftiharla, şükranla taşıyacakları çok değerli bir belge olmuştur" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en fazla ziyaret ettiği şehirlerden birisi olan kadim kent Kayseri'nin daha da artan bir coşku ile karşılandığını, Atatürk'ün diğer gelişlerinde Kayseri Lisesi'ni, Tayyare Fabrikası'nı, Talas'ı ve Kayseri Hunat Medresesi müzesini ve camisini ziyaret ettiğini, Hunat Hatun Türbesi kaidesi ve Camii'nin alınlığındaki Selçuklu taş işçiliğini takdir ettiğini ve müzeden çıkışında halkın kendisini, fevkalade tezahüratla karşılayıp, alkışladığını, Bu gururu, tam 102 yıldır bir nişane olarak Kayseri'nin taşıdığını anlattı.

"TÜRKİYE'NİN GELİŞMESİNDE KAYSERİ, ÖRNEK BİR ŞEHİR OLARAK KALKINMIŞTIR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye ilk ziyaretlerini Heyet-i Temsiliye Reisi olarak, diğer dört ziyaretlerini ise Cumhurbaşkanı sıfatıyla gerçekleştirdiğinden, her ziyaretlerinde Kayserililerin onu sevgiyle coşkuyla bağırlarına bastığından bahseden Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O da her zaman Kayserilileri birliğin, beraberliğin ve zor dönemlerin insanı olarak, güvenli bir şehir olarak takdir etmiş ve onları bağrına basmıştır. Türk İstiklal Harbi'nin zaferle neticelenmesiyle başlayan yeni Türkiye'nin gelişmesinde Kayseri, örnek bir şehir olarak kalkınmış ve kalkınmaya devam etmektedir. Hatırlanacağı üzere Sakarya Meydan Muharebesi'nde tam 63 Taş Mektep diye bilinen Kayseri Lisemizin son sınıf öğrencileri şehit olmuş, o sene mezun verilememiştir. İşte değerlerine, devletine bağlı olan, 'devletim için, vatanım için, milletim için, bayrağım için' diyen Kayserililerden başka türlüsü beklenemezdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kayseri'deki yoğun ilgi nedeniyle, şehirden ayrılırken Kayseri halkına ithafen şunları söylemiştir; 'Anadolu'nun ekonomik yaşamında değişmez bir yüksek yeri olan Kayseri'nin Heyet-i Temsiliye'ye açtığı samimiyet ve dostluk kucağı o kadar sıcak ve o kadar okşayıcı oldu ki, saygıdeğer Kayserililere açık bir gönül borcu ve teşekkürle seslenmeye gerek gördük. ' İşte Atatürk duygularını bu şekilde tezahür ettirmiştir. "

"ÜLKEMİZİ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün de bilindiği gibi Kayseri'nin 3 organizesi, 1 serbest bölgesi, teknoparkları, yeni açılacak organize sanayileri ile adeta endüstrinin, ticaretin merkezi olma yolundaki hamlelerini hızla sürdürmekte, milleti için üzerine düşeni yapma yönünde gayretini sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Evet, 102 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından örnek gösterilen Kayseri'miz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından her alanda örnek gösterilmeye devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmaya, milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılmaya ve milli kültürümüzü yücelterek, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri ile gurur duyduklarını belirterek, konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:

"Bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin çok daha güçlü bir hale gelmesi yolunda bizler de gerek devletimizin, gerek yerel yönetimler olarak gerçekten modern, günün koşullarına uygun, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefini asla göz ardı etmeyen Kayserili yöneticiler olarak yapmış olduğumuz yatırımlarla çağdaş, modern, yeniliğe açık ve şehrimizin insanın hak ettiği refaha ulaşacak bir şehir olma yolunda gayret gösterdiğimizi buradan belirtiyorum. Örnek alınacak şehir diye Kayserimiz ile gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Heyet-i Temsiliye Reisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli heyetine, manevi huzurlarında "Şehrimize hoş geldiniz Ata'm" diyor, saygı ve selam ve minnettarlığımı sunuyorum. "

Programda günün anısına düzenlenen Büyük Atatürk Gençlik Koşusu'nda dereceye giren gençlere madalya ve ödülleri verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102'inci yılı nedeniyle Atatürk Evi'nde de bir program gerçekleştirildi. Atatürk Evi'ndeki programda öğrenciler tarafından Vali Şehmus Günaydın'a çiçek takdimi yapıldı.

102. YIL DÖNÜMÜNDE 102 BALON GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Bando dinletisi ve halk oyunları gösterinin yapıldığı programda ayrıca öğrencilerin Atatürk'le ilgili düşüncelerini yazdıkları 102 balon gökyüzüne bırakıldı. Atatürk Evi'ndeki programda ressam tarafından da Atatürk'ün portresi yapıldı ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan resim sergisi gezildi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişi' konulu panele de katıldı.

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