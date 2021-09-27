Ataşehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Ataşehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Ataşehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Ataşehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

TEM otoyolu Ataşehir mevkisinde Kadıköy yönüne seyir halindeki 34 BCK 998 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ve yolcu koltuğundaki bir kişi araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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