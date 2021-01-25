Ataşehir'de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ataşehir'de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı

25.01.2021 22:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:51
Ataşehir'de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı

ATAŞEHİR'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trafik lambalarına çarptı.

ATAŞEHİR'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trafik lambalarına çarptı. Kazada araçta bulunan yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Dudullu Caddesi'nde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 AAZ 398 plakalı otomobil, trafik lambalarına çarptı. Savrulan otomobil kavşağa da çarparak durabildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2'sinin yabancı uyruklu erkek, 2'sinin kadın olduğu öğrenildi. Kazada, yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazadan yara almadan kurtulan 2 kadın olay yerinden taksiyle uzaklaştı. Görgü tanığı Kenan Akbaba, "Ses duyduk, geldik. Bir şey görmedik yani. Adamı burada yerde gördüm. Camdan fırlamış, motorcu zannettim. Yaralı şahıs yabancı uyrukluymuş. Dükkandaydık. Şuradan gelirken direğe çarpıp buraya geldi. Yaralı arada duruyordu, bayağı da kan kaybı vardı. Araçta 4 kişi vardı. İki kadın vardı. İki erkek vardı" dedi.


- İstanbul
Ataşehir'de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı
Ataşehir'de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı
Ataşehir'de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı
Ataşehir'de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı
Ataşehir'de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı
Ataşehir'de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı
Ataşehir'de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı
Ataşehir'de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Demet Özdemir Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Nijerya Başakşehir Donald Trump Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ataşehir'de otomobil trafik lambalarına çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 22:51:08. #1.14#
title