Ataşehir'de el emeği ürünlerin satıldığı 'Kadın Emeği Pazarı' açıldı
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Ataşehir'de el emeği ürünlerin satıldığı 'Kadın Emeği Pazarı' açıldı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu - Haberler | Güncel

Ataşehir'de el emeği ürünlerin satıldığı 'Kadın Emeği Pazarı' açıldı Ataşehir Belediyesi, Ata Evleri'nde aldığı eğitimle kendi el emeği ürünleri yapan Ataşehirli kadınlara hem istihdam oluşturmak hem de kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla "Kadın Emeği Pazarı"...

Ataşehir'de el emeği ürünlerin satıldığı 'Kadın Emeği Pazarı' açıldı

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi, Ata Evleri'nde aldığı eğitimle kendi el emeği ürünleri yapan Ataşehirli kadınlara hem istihdam oluşturmak hem de kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla "Kadın Emeği Pazarı" açılışını gerçekleştirdi.

Ataşehir Belediyesi Ata Evleri'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen eğitimleri almış ve pandemi sürecinde evlerinde kendi el ürünlerini üreten Ataşehirli kadınlara istihdam oluşturmak amacıyla "Kadın Emeği Pazarı" açtı. Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı Sanat Parkı'nda açılışı gerçekleştirilen pazarda el emeği ürünlerinin satışını yapan kadınlar aynı zamanda aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor. 23 Ağustos'ta açılan pazar 5 Eylül tarihine kadar her gün 16.00 ve 20.30 saatleri arasında kurulacak.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, "Biz Ataşehir Belediyesi olarak kuruluşumuzdan bu yana kadın öncelikli bir belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Klasik belediyecilik anlayışının dışında sosyal projeleri önemseyen, sosyal projelerde çalışan bir belediye olmaya çalışıyoruz. Kadınlarla ilgili olan çalışmalarımızda bunun bir parçası. Kadınlarımızla ilgili pek çok çalışmalarımız var örneğin iş kurmak isteyen kadınlarımıza hukuksal destekten mali işlerinin işleyişinin öğrenilmesine kadar hatta teknik anlamda da çeşitli desteklerimiz oluyor" dedi.

Pazarda el emeği ürünlerinin satışını gerçekleştiren Dilek Öncevarlık, "Bu iş hem bizim boş vakitlerimizi değerlendirmek hem de yeteneklerimizi keşfetmek ve kendimize ek bir gelir sağlama imkanı buluyoruz böylece. Bizim için güzel bir fırsat oldu hem eğitim süreci hem de burada ürünlerimizi burada gösterebilmek. Ata Evleri'nde eğitim aldığım için çok memnunum bu konuda da hem hocalarımıza hem de Ataşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ataşehir'de el emeği ürünlerin satıldığı 'Kadın Emeği Pazarı' açıldı
Ataşehir'de el emeği ürünlerin satıldığı 'Kadın Emeği Pazarı' açıldı
Ataşehir'de el emeği ürünlerin satıldığı 'Kadın Emeği Pazarı' açıldı
Ataşehir'de el emeği ürünlerin satıldığı 'Kadın Emeği Pazarı' açıldı
Ataşehir'de el emeği ürünlerin satıldığı 'Kadın Emeği Pazarı' açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu

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