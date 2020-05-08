Ataşehir'de açılışa hazırlanan kuaförler dezenfekte edildi
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Ataşehir'de açılışa hazırlanan kuaförler dezenfekte edildi

Ataşehir'de açılışa hazırlanan kuaförler dezenfekte edildi
08.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:42

Ataşehir'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyetlerine başlayacak olan kuaförler ve güzellik salonları dezenfekte edildi.

Ataşehir'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyetlerine başlayacak olan kuaförler ve güzellik salonları dezenfekte edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında kapatılan berber, güzellik salonu ve kuaförlerin 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda Ataşehir'de bulunan 448 kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Ataşehir Belediyesine bağlı özel kıyafetli ekipler, kuaförleri ilaçlı su ile dezenfekte etti.

"Daha sağlıklı ve hijyen ortamda hizmet vereceğiz"

Bayan kuaförü İnci Sezer, "Çok mutluyuz. Ataşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte işlemleri yapılıyor. Pazartesi günü açılıyoruz. Hijyenimize çok dikkat ediyoruz. Bugün temizliklere başladık" diye konuştu.

Hüseyin Akçeşme isimli bir kuaför ise, "Hayırlısıyla kendi iş yerimizi açacağız. Hanımların beklentilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Bu arada belediyemizin bize sunduğu imkanlarla dezenfekte işlemi yapılıyor. Daha sağlıklı, daha hijyen bir ortamda hanımlarımıza hizmet vermek istiyoruz. Bütün meslektaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Ataşehir'de kuaför ve güzellik salonlarında yapılan dezenfekte işlemleri periyodik olarak devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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