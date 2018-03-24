Ataşehir Belediyespor Şampiyon

TFF Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarspor'u 9-0 yenen Ataşehir Belediyespor, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yeni Sahra Stadı'nda oynayan karşılaşmada Ataşehir Belediyespor'un gollerini Ebru Topçu (2), Tetyana Kozyrenko (3), Akaba Edoa (2), Arzu Karabulut ve Çiğdem Belci kaydetti.

Ligde 5 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan İstanbul ekibi, toplamda 3. kez bu başarıyı yakaladı.

Karşılaşma sonrasında tribünlere giden kırmızı-beyazlı oyuncular, şampiyonluğu taraftarları ile kutladı.

Der: "Namağlup bitirmek istiyoruz"

Ataşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Der, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligi namağlup bitirmek istediklerini söyledi.

Abdullah Der, "Teknik heyet başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi iki maçımız var, kazanıp ligi namağlup bitirmek istiyoruz. Birkaç takviye yaparak Şampiyonlar Ligi'nde de mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Ataşehir Belediyespor Teknik Direktörü Taner Öner ise şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Beş yıllık bir yatırım yaptık. Emeklerimiz boşa gitmediği için mutluyuz. Bu proje ile kadın futboluna büyük katkılar vermeyi planlıyoruz. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hedefimiz, başarılı olup bayrağımızı dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlıların savunma oyuncusu Çiğdem Belci de "Şampiyon olacağımızı biliyorduk. Çok çalıştık. Taner hocamız ve başkanımızın sayesinde muhteşem bir kadro kuruldu. İlk günden beri inandık ve istediğimiz başarıyı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.