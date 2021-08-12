Ataşehir Belediyesi, sel afetinin yaşandığı Sinop Ayancık'a yardım gönderdi
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Ataşehir Belediyesi, sel afetinin yaşandığı Sinop Ayancık'a yardım gönderdi

Ataşehir Belediyesi, sel afetinin yaşandığı Sinop Ayancık'a yardım gönderdi
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Ataşehir Belediyesi, sel afetinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine araçlarıyla birlikte arama, kurtarma ekiplerini ve yardım kolilerini gönderdi.

Ataşehir Belediyesi, sel afetinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine araçlarıyla birlikte arama, kurtarma ekiplerini ve yardım kolilerini gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan acil su ve gıda malzemelerini taşıyan yardım tırı, afetin yaşandığı bölgeye doğru yola çıktı.

Ayrıca Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden 11 kişilik arama kurtarma ekibi, 1 kombine, 1 tam donanımlı arama kurtarma, 1 adet kazıcı yükleyici araç, 2 kamyon ve 1 tırla Sinop'a desteğe gitti.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Sinop, Bartın, Karabük ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketine karşı üzüntüsünü dile getirerek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz haftalarda orman yangılarımızla büyük üzüntü yaşadık. Şimdi de Karadeniz bölgemizden gelen sel felaketi yüreğimizi yakıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ataşehir Belediyesi olarak bu felaketlerin yaralarını sarmak için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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