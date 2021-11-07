ADANA (DHA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Atakaş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti, başkanımızın vefat eden sevgili annesine armağan ediyoruz" dedi.

Atakaş Hataysapor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, oyuncularını iyi mücadele ettikleri için kutladığını belirterek, "Bu skoru bir dram haline getirmeye gerek yok. Böyle inişler ve çıkışlar olacaktır. İlk yarı daha çok topa hakimdik. İkinci yarının başında oyunun kontrolünü Adana Demirspor'a verdik. Gol yedik ve oyunu çevirmeye çalıştık ama yetmedi. Adana Demirspor'u kutluyorum. Milli araya giriyoruz. 1-2 gün dinlendikten sonra Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız" dedi.