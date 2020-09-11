Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda yapılan çalışmaların çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Atakaş Hatayspor, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Kaynak: AA