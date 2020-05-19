ATAK helikopteri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı uçuşu
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ATAK helikopteri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı uçuşu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ATAK helikopteri ile özel bir uçuş gerçekleştirdi.

ATAK helikopteri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı uçuşu
19.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:39

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ATAK helikopteri ile özel bir uçuş gerçekleştirdi.

TUSAŞ personeli bir erkek, bir kadın iki test pilotunun gerçekleştirdiği uçuş öncesi Pilot Esra Öztürk soruları cevapladı. TUSAŞ Kahramankazan tesislerinden havalananan helikopter yaklaşık 3 dakika süreyle havada kaldı. TUSAŞ pilotları tarafından gerçekleştirilen uçuşta ATAK helikopterinin kokpitinden canlı yayın yaptı. ATAK helikopterinin içinden yapılan bu çok özel uçuş TUSAŞ'ın instagram hesabından yayınlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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