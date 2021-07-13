Ata tohumlar yüz güldürecek
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Ata tohumlar yüz güldürecek

Ata tohumlar yüz güldürecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yurt genelinde yaşanan kuraklığa rağmen Sivas'ın Zara ilçesinde ata tohum kullanılarak geliştirilen buğday üretiminin yüz güldürmesi bekleniyor.

Yurt genelinde yaşanan kuraklığa rağmen Sivas'ın Zara ilçesinde ata tohum kullanılarak geliştirilen buğday üretiminin yüz güldürmesi bekleniyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde iş adamı Ali Akkaş'ın girişimi ile başlatılan, ata tohum buğday üretimi yaklaşık 400 dönümlük alana yayıldı. Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'nin de desteklediği projenin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yurdu etkisi altına alan kuraklık birçok tarım ürününü olumsuz yönde etkilerken Zara'da ekilen ata tohum buğdayların kuraklıktan fazla etkilenmediği belirtildi. Projeyi destekleyen İş Adamı Ali Akkaş, kuraklığa rağmen çiftçinin yüzünü güldürecek sonuçlar beklediklerini söyledi.

Sivas'ın Zara ilçesi, Eski Bolucan, Kızılkale, Dipsizgöl ve Çaylıca köylerinde, uzun yıllardır ata tohumu yerel buğday çeşitlerinin üretimi zerinde çalıştıklarını belirten Akkaş, kırsal kalkınma odaklı olarak planlanan proje ile yörede özellikle kaliteli ve oldukça lezzetli olması nedeniyle tercih edilen yerel buğday çeşitlerinin üretiminin yayınlaştırılmasını amaçladıklarını ifade etti. Akkaş, projede pazarlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi toprak analizleri neticesinde, toprak reaksiyonuna bağlı olarak uygun bitki besleme programları ve modern yetiştiricilik tekniklerinin uygulanması ile hem çiftçilerin daha fazla ürün alması hem de eğitimlerinin sağlanacağını kaydetti.

Akkaş, köylünün gelir düzeylerinin yükseltilmesi ve milli kaynaklarımız olan yerel çeşitlerin desteklenerek yok olmasının önüne geçilmesi arzuladıklarını belirtip, 400 dönüme yakın arazinin ekim ve hasat işlemleri için gerekli mazot desteği ve hasat döneminde biçerdöver desteği sözü verdi. Ayrıca, hasat döneminde bölgede yapılacak tarla günü etkinliği ile hasadın başlatılacağını duyurdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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