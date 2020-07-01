Ata mirası tohumlar hasat edildi
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Ata mirası tohumlar hasat edildi

Edirne'de düzenlenen Yerel Tohum Hasat Şenliği'nde ata mirası yerli tohumların hasadı yapıldı.

01.07.2020 19:38 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:44

Edirne'de düzenlenen Yerel Tohum Hasat Şenliği'nde ata mirası yerli tohumların hasadı yapıldı.

Edirne Belediyesince hayata geçirilen "Tohum Bankası" projesi kapsamında çoğaltılan ve geçen yıl kasım ayında Karaağaç Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Çiftliği'nde toprakla buluşturulan ata mirası 17 çeşit buğday ve arpa tohumu, düzenlenen etkinlikle hasat edildi.

Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel tohumun yaygınlaştırmasının tarımsal gelişime katkı sağlayacağını söyledi.

Anadolu coğrafyasının zengin bir tarım kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Güler, yerli tohuma gerekli ilginin gösterilmesinin önemine dikkati çekti.

Yerli tohumun ihmal edilmemesi gereken bir konu olduğunu belirten Güler, "Dünyadaki en büyük tarım üreticilerine baktığımızda birçok ürününün kökeninin Anadolu'dan alındığını ve devşirildiğini görmekteyiz. Bu tohumlar dünyada hibrit tohumculuk adı altında o kadar üst düzeyde fiyatlara satılıyor ki bizler Anadolu'nun sahipleri olarak buna göz yummuşuz, gerekli inovasyon çalışmalarını yapamamış ve tarımımızı gerekli şekilde koruyamamışız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan ise başlattıkları yerel tohum çalışmalarının başarıyla sürdüğünü söyledi.

Edirne'nin bereketli topraklarında yerli tohumları canlandırdıklarını ve üreticilere örnek olduklarını dile getiren Gürkan, şöyle devam etti:

"Ektiğimiz miktarın reel anlamda bir değeri olmayabilir ancak bir ışık olması ve bir yenilik olması anlamında çok değerli görüyoruz. 3 yıl önce başlattığımız şenlikleri Yerli Tohum Takas Bankası'yla taçlandırıyoruz. Yerli tohumu yaşatmak ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Salgın süreci bize tarımın önemini açıkça gösterdi."

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de buğdayın kültürel bir miras olduğunu, yerel tohumların yaygınlaşması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından yerli arpa ve buğday çeşitleri hasat edilirken Belediye Başkanı Gürkan'da biçerdövere binerek hasat yaptı.

Hasat şenliğine Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, meclis üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ata mirası tohumlar hasat edildi

Kaynak: AA

Manşet

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