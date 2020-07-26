Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 648 bin 476'ya yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
26.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 26.07.2020 09:38

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 648 bin 476'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 119'a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1226 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 648 bin 476'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1226 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 273 bin 113'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 822'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 237 bin 434 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 387 BİN 481

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 387 bin 481'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 32 bin 119 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 886 bin 282 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 49 BİN 888Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 49 bin 888'e ulaşırken; toplamda 45 bin 352 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 97 BİN 286Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 714 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 97 bin 286 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 55 bin 354 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 78 BİN 412 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 78 bin 412 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 25 bin 752 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1897 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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