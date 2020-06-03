Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 382 bin 484'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 382 bin 484'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Güney Kore'de ise son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 5 bin 829'a, Japonya'da ise 894'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 49 artarak toplamda 11 bin 590'a, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 467'ye çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte 1 kişi artarak 273'e yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 894, TAYLAND'DA İSE 58

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 930'a ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 894 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 14 bin 650 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında enfekte kişi sayısının 1 kişi daha artarak 3 bin 84 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 968 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 36 BİN 405

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 36 bin 405'e çıkarken; toplamda 23 bin 175 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 24 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 207 BİN 615'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 207 bin 615'e ulaşırken, virüs nedeniyle 5 bin 829 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 100 bin 303 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA