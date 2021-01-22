Asya borsaları geriledi
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Asya borsaları geriledi

22.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:44
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve bu kapsamda alınan sert tedbirlerin etkisiyle haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve bu kapsamda alınan sert tedbirlerin etkisiyle haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de, Kovid-19 vaka sayısının hızla artmasının ardından Şanghay kentinde iki hastane karantinaya alınırken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu. Öte yandan ülkede başkent Pekin'de yurt dışından gelenler için karantina süresi 14 günden 28 güne çıkarıldı.

Ay takvimine göre, 12 Şubat'ta başlayacak olan Çin yeni yılı tatili öncesinde yaşanan bu gelişmeler, ABD'deki teşvik paketi ve hızlanan aşı çalışmalarına ilişkin iyimserliği baskıladı.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.607 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 3.141 puan oldu.

Japonya'da aralık ayı çekirdek enflasyonu yüzde eksi 1 ile beklentilere yakın gerçekleşirken, ocak ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 49,7 ile eşik değerin altında kaldı. Verilerin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 28.631 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 artışla 103,7 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 kayıpla 49.042 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,5 düşüşle 29.470 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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