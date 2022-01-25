AssisTT ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi gençler için bir araya geldi

TOKAT (AA) - Uluslararası ödüllere sahip Çağrı Merkezi Okulu'nun kapılarını üniversite öğrencilerine açan AssisTT, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile iş birliğine gitti.

AssisTT açıklamasına göre, Türk Telekom'un müşteri deneyim şirketi AssisTT, 15 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini Çağrı Merkezi Okulu aracılığıyla gençlere aktarmak üzere üniversitelerle iş birliğine devam ediyor. AssisTT, bu kapsamda 2022 yılının ilk iş birliğini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile gerçekleştirdi.

AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in imzaladığı protokole göre, üniversite öğrencilerine Çağrı Merkezi Okulu'nda derslere katılma imkanı ile birlikte staj, yarı zamanlı çalışma, teknik gezi, mezuniyet sonrası da işe alım fırsatı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, sektörlerinin en temel ihtiyaçları arasında bulunan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmak üzere Çağrı Merkezi Okulu'nu hayata geçirdiklerini belirtti.

2 yılı aşkın süredir bu sektörde çalışmak isteyenlere verdikleri eğitimlerde, planlamadan işin teknolojisine teknik bilgileri aktarırken bu mesleğin gerektirdiği yetkinliklerin kazanılması noktasında öğrencileri desteklediklerini aktaran Tüfekçi, "Bu programın sonunda öğrencilere şirketimiz bünyesinde iş imkanı da veriyoruz. Şimdiye kadar 1.800 civarında öğrenciye okulumuzda eğitim verdik. İmzaladığımız protokol ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerine okulumuzun kapılarını açmaktan son derece mutluyuz. Önümüzdeki süreçte de iş birliği yaptığımız üniversite sayısını artırarak ülkemizin farklı bölgelerinde eğitim gören öğrencilerimize de bu imkanı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu fırsatların ilerleyen dönemlerde iş hayatında büyük fark yaratacağına inanıyorum"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin de imzalanan protokolün üniversite ve öğrenciler açısından çok değerli olduğunu belirterek, bölgelerinde, şeffaf, katılımcı, girişimci, bilgi ve teknoloji üreten, bölgenin ekonomik, sosyal kültürel yapısına katkı sağlayan 3. büyük üniversite olduklarını kaydetti.

Sektörünün lider firması AssisTT ile iş birliği içinde olmanın öğrencileri için büyük bir fırsat olduğunu aktaran Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversite olarak, öğrencilerimizi çalışma hayatına girmeden olabildiğince donanımlı hale getirmek için özel sektör ile yaptığımız iş birliklerini çok önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz protokol sayesinde öğrencilerimiz sektörle ilgili pek çok bilgiye sahip olurken program sonunda iş fırsatı da yakalayabilecek. Hayata atılmadan önce bu fırsatların ilerleyen dönemlerde iş hayatında büyük fark yaratacağına inanıyorum. Bu sebeple öğrencilerim ve üniversitem adına bu iş birliğinin hayırlı olmasını dilerim."