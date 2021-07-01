ASO Teknik Koleji'nde mezuniyet töreni yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASO Teknik Koleji'nde mezuniyet töreni yapıldı

ASO Teknik Koleji'nde mezuniyet töreni yapıldı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji'nde, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 120 öğrenci diplomasını aldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji'nde, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 120 öğrenci diplomasını aldı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) konferans salonunda gerçekleşen törene, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, sanayiciler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Özdebir burada yaptığı konuşmada, kolejin kuruluş aşamasında "aslolan eğitim" sloganını benimsediklerini anımsatarak, öğrencilere şu sözlerle hitap etti:

"Bugün hayatınızdaki çok önemli dönüm noktalarından birisindesiniz. Hafta sonu üniversite sınavlarına girdiniz. Bundan sonra da sizi hayata hazırlamaya devam edecek üniversite eğitiminize başlayacaksınız. Bundan sonraki süreçte önemli olan sizin ne kadar akademik eğitim aldığınız değil. Çünkü internetin, cep telefonlarının ve bilgisayarların yaygınlaşmasıyla bilgiye erişmek artık çok kolay hale geldi. Önemli olan bu değişimin içerisinde var olabilmek ve yarışabilmek. Artık, ülkelerin rekabetinin dışında, kişilerin dünya rekabetinden bahsetmek mecburiyetindeyiz. Sadece ülkemizdeki değil, artık bütün dünyadaki rekabeti düşünmek zorundasınız. Ne bildiğiniz değil, önemli olan o bildiklerinizle ne yapabildiğiniz, o bilgiyi nasıl faydaya çevirebildiğiniz."

ASO 1. OSB Başkanı Akdaş da sanayicilerden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilen ve diğer eğitim kurumlarından farklı olması için yıllardır büyük emek harcanan ASO Teknik Kolejinin klasik meslek lisesi eğitiminin ötesine geçmek ve geleceğin bilim insanlarını, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu donanımlı mühendisler ile teknisyenleri yetiştirme hedefleri ile kurulduğuna dikkati çekti.

Teknolojinin getireceği yeni gelişmelere genç nesli hazırlamanın sanayicilerin ve eğitimcilerin en önemli görevi olduğunu belirten Akdaş, "Akıllı fabrikaların, makinelerin ve robotların hayatımıza girdiği yeni dijital hayatta yeni teknolojileri, yeni dijital gelişmeleri çok iyi kavramak ve yeni projeler üretmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, okul birincisi Rıdvan Uslu, ikincisi Yaren Uyar ve üçüncüsü Oğuz Kaan Ergül'e diplomaları Özdebir ve Akdaş tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şevval Şahin Burak Özçivit Haluk Bilginer
Spor Cristiano Arda Turan Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ASO Teknik Koleji'nde mezuniyet töreni yapıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.07.2021 11:39:45. #1.13#

title