ASO Başkanı Özdebir: "İş makinesi ihtiyaçlarında yerli üreticileri tercih edelim"

09.10.2019 15:10

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Ankara'da dünyanın en kaliteli malını üreten ve dünyanın her tarafına satan bir makine sektörü var. Lütfen iş makinesi ihtiyaçlarınızda öncelikle yerli üreticileri inceleyin" dedi.



4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, Congresium Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yalnızca oluşturduğu istihdam ile değil aynı zamanda kendisine girdi sağlayan imalat sanayiinin pek çok koluna etki eden, bunun yanı sıra gayrimenkul, emlak gibi hizmet pazarlarına da dokunan inşaat sektörünün uzun yıllar Türkiye ekonomisinin büyümesini sırtlamış bir sektör olduğunu belirtti. Sektörün büyüme oranlarını değerlendiren Özdebir, "Küresel kriz sonrası dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 6,4 büyürken, inşaat sektörü aynı dönemde yüzde 9,6 büyüyerek Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır. Türkiye'de inşaat sektörü aynı zamanda Türk sanayisi açısından da önemlidir. Bugün imalat sanayii, satışlarının yüzde 4'ünü inşaat sektörüne yapmaktadır. İnşaat sektörü, 70 milyar TL'ye ulaşan bir girdiyi imalat firmalarından satın almaktadır. Her yıl inşaat sektörü 70 milyar TL'lik alım yaparak imalat sanayisini desteklemiştir. Yalnızca konut değil aynı zamanda altyapı ve üst yapı kurumları ile ön plana çıkan sektör Türkiye'nin uzun dönemli büyümesine katkı sağlamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün kontrolündeki 27 bin kilometreyi aşan bölünmüş yol ile Türkiye ekonomisi yıllık 17.6 milyar TL tasarruf sağlamaktadır. 2023 yılına kadar 4 bin 500 kilometreye çıkarılması hedeflenen otoyol ağının ekonomimize sağlayacağı katkıyı sizlerin takdirine bırakmak istiyorum" diye konuştu.



Türk inşaat sektörünün vitrininin, yüzünün ise yurt dışı müteahhitlik sektörü olduğunu söyleyen Özdebir, "1972'den 2019 Eylül ayı sonuna kadar yurt dışı müteahhitlik firmalarımız 124 ülkede 387 bin 7 milyar dolar değerinde 9 bin 832 proje üstlenmiş durumdadır. Dünyadaki ilk 100 inşaat şirketi arasında 7 Türk inşaat firmamızın yer aldığını söylemek hepimizin göğsünü kabartmaktadır. Türk müteahhitlerinin yurt dışı projelerinin ortalama toplam bedelleri 2000'li yılların başında yaklaşık 20 milyon dolar iken, 2015 yılında gelinen ortalama proje bedeli 87,4 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye inşaat sektörü firmaları arasında uluslararası arenada faaliyet gösteren büyük ölçekli birçok şirketimiz yer almaktadır. Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın 2019 yılı içerisinde açıklanan 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesine 44 firmayla giren Türkiye, dünya sıralamasında Çin'den sonra ikinci ülke olarak yer almıştır. Bu arada gururla belirtmek istiyorum ki bu 44 firmanın 21'i Ankara Sanayi Odası üyesidir" şeklinde konuştu.



Bugüne kadar üstlenilen projelerin yarıya yakını Rusya ve BDT ülkelerinde iken, Ortadoğu'nun yüzde 25'den fazla pay almakta olduğunu aktaran Özdebir, "Pazar kapmakta zorlandığımız Asya Pasifik bölgesinde üstlenilen taahhütlerin payı ise yüzde 3.1'dir. Bugüne kadar yurt dışı müteahhitlik sektörümüz için Rusya'nın ayrı bir önemi bulunmaktadır. Sadece Rusya'da Türk firmalarının üstlendiği taahhütler, toplam yurt dışı müteahhitlik faaliyetlerimizin beşte birine yakındır. 2018 başı itibarıyla inşaat sektörünün küresel ekonomideki payı yüzde 15 düzeyindedir. 2025 yılına gelindiğinde inşaat sektörünün toplam ekonomideki payının gelişmiş ülkelerde yüzde 10, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 17 seviyesine erişeceği tahmin ediliyor. Küresel seviyede önümüzdeki 10 yılda yıllık yüzde 3.9 büyümesi öngörülen inşaat sektörü Türk müteahhitlerinin her ülkede yer alabileceğini bize söylemektedir" ifadelerini kullandı.



Yol, tünel ve köprü deyince akla önce inşaat sektörünün geldiğini ancak inşaat sektörünü başarıya götüren en önemli faktörlerin başında iş makinelerinin olduğunu ifade eden Özdebir, şunları söyledi:



"Bu noktada Ankara'ya önemli bir başlık açmak gerektiğine inanıyorum. İmalatının yüzde 13'lük kısmı makine sektöründen gelen Ankara, il bazında değerlendirildiğinde öne çıkan kentlerimizden bir tanesidir. Ankara'da iş makinesi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı, Türkiye genelindeki firma sayısının yüzde 41.7 gibi önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Makine ve ekipman ihracatında ikinci sırada yer alan Ankara imalat sanayisinin teknolojik düzeyinde iş makineleri sektörü kritik öneme haiz görünmektedir. Yalnızca oluşturduğu katma değerle değil aynı zamanda ileri ve geri bağlantıları ile iş makineleri sektörü Ankara açısından vazgeçilmez durumdadır. Ankara'da dünyanın en kaliteli malını üreten ve dünyanın her tarafına satan bir makine sektörü var. Lütfen iş makinesi ihtiyaçlarınızda öncelikle yerli üreticileri inceleyin. Göreceksiniz ki hem kalitesiyle hem rekabetçi fiyatıyla size büyük bir katkı sağlayacaktır."



Fuarın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ve çok sayıda iş adamı katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA