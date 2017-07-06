Aslan'da Sürpriz Transfer Zirvesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılıların Slovakya kampını ziyaret etmek için Bratislava'ya gitti. Özbek, yeni sezon öncesi oyuncular ve teknik ekiple bir araya gelip moral ziyaretinde bulunacak.



Dursun Özbek, Slovakya kampında teknik direktör Igor Tudor ile görüşüp Wesley Sneijder'in durumunu masaya yatıracak. Hırvat teknik adam, Sneijder'in yeni sezonda planları arasında olmadığını yönetime iletmiş ve yolların ayrılabileceğini vurgulamıştı.



Galatasaray Başkanı Özbek ayrıca yeni transferler Gomis, Belhanda ve Maicon ile de görüşerek oyunculara moral verecek.