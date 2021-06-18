ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın Gaziantep ekonomisini değerlendirdi Açıklaması
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ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın Gaziantep ekonomisini değerlendirdi Açıklaması

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın Gaziantep ekonomisini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Bölgenin en gelişmiş ili olan Gaziantep, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan en önemli ticaret kapısıdır.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Bölgenin en gelişmiş ili olan Gaziantep, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan en önemli ticaret kapısıdır. Gaziantep'in ekonomik gelişimine paralel olarak sanayi turizmi daha çok gelişmiştir." dedi.

Orhan Aydın, Gaziantep'te Panorama Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen ASKON Gaziantep Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Aydın, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli ticaret, sanayi ve marka şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2020'de en çok ihracat yapan illeri arasında 5'inci sırada yer alan Gaziantep'in salgın dolayısıyla ihracatın daraldığı yılda, ihracatını yüzde 6,1'lik artışla 7,9 milyar dolara çıkarmayı başarabildiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Gaziantep, Türkiye'nin güney sınır komşularıyla yakın ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirerek bölgede sanayi ve ticaret merkezi olmayı başarmıştır. Komşu ülkelerle sınır ticaretini geliştirerek, kendine ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Bölgenin en gelişmiş ili olan Gaziantep, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli ticaret kapısıdır. Gaziantep'in ekonomik gelişimine paralel olarak sanayi turizmi daha çok gelişmiştir. Ayrıca Gaziantep 'sanayi turizmi', 'kültür turizmi', 'sağlık turizmi', 'kongre ve fuar turizmi', 'gastronomi turizmi' ve 'üniversite turizmi' ile adından söz ettirmektedir."

ASKON Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi ise kentin ekonomik anlamda daha da büyüyeceğine inandığını söyledi.

Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzel, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, parti temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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