Aşk Adası'nın Güzel Yarışmacısı Megan Hanson'ın Eski Fotoğrafını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı

İngiltere'nin Southend-on-Sea şehrinde doğan 24 yaşındaki Megan Barton Hanson, adını katıldığı Love Island (Aşk Adası) programıyla duyurdu. Güzelliği ile hem yarışmayı hem de ülkeyi sallayan Megan'ın eski halini gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

150 BİN LİRA HARCAMIŞ

Pek çok estetik operasyon geçirdiği anlaşılan Megan'ın fotoğrafı, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından bulundu. Megan'ın bu operasyonlar için yaklaşık 25 bin sterlin (150 bin lira) harcadığı öğrenildi.

"ESTETİĞE BAĞIMLI"

Megan'ın eski hali ile bugünü arasında inanılmaz fark görenleri şaşırdı. Megan'ın eski bir meslektaşı, eski striptizci Megan'ın "estetik ameliyata bağımlı" olduğunu iddia etti.