Aşk Adası'nın Güzel Yarışmacısı Megan Hanson'ın Eski Fotoğrafını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı
İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programı Aşk Adası'nda hayatının aşkını arayan Megan Barton Hanson'ın, estetik operasyonlardan önceki halinin fotoğrafı ortaya çıktı.
İngiltere'nin Southend-on-Sea şehrinde doğan 24 yaşındaki Megan Barton Hanson, adını katıldığı Love Island (Aşk Adası) programıyla duyurdu. Güzelliği ile hem yarışmayı hem de ülkeyi sallayan Megan'ın eski halini gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.
150 BİN LİRA HARCAMIŞ
Pek çok estetik operasyon geçirdiği anlaşılan Megan'ın fotoğrafı, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından bulundu. Megan'ın bu operasyonlar için yaklaşık 25 bin sterlin (150 bin lira) harcadığı öğrenildi.
"ESTETİĞE BAĞIMLI"
Megan'ın eski hali ile bugünü arasında inanılmaz fark görenleri şaşırdı. Megan'ın eski bir meslektaşı, eski striptizci Megan'ın "estetik ameliyata bağımlı" olduğunu iddia etti.
YORUMLAR (2)
-
Aaaaa agzim acik kaldiCevap Yaz Yayından KaldırÇAKICI: KAPAT AĞZINIYayından Kaldır