Aşk Adası'nda

İngiltere'de yayınlanan Love Island programında yarışmacı olarak yer alan George Steel ve Sam Bird isimli iki yarışmacı, bazı yarışmacıların elenmesinden sonra yapılan tekrar eşleşme sonuçlarından memnun olmayınca yarışmadan ayrılma kararı aldı.

EVİ TERK ETMEDEN ÖNCE BANYOYA GİRDİLER

Çift, yarışmanın yapıldığı köyü terk etmeden çok kısa bir süre önce banyoya girip kameralarında önünde cinsel ilişkiye girdi. Yarışmayı yayınlayan kanal ise sadece çiftin beraber banyoya gittikleri anların görüntülerini yayınladı. Kanal, cinsel ilişkiye girdikleri kısımları yayın politikası gereği ekrana yansıtmadı.

GERÇEK AŞKI BULDUKLARINA İNANIYORLAR

Başka kızlarla eşleşen Sam, "İki yeni kızla tanımak için elimden geleni yaptım, onlar çok ateşli güzel kızlar ama ben onlarla birlikte olduğum zaman sadece onların Georgia olmadığını düşünüyorum" diyerek aşkını itiraf etti.