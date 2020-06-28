Aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü kasiste kontrolünü kaybedip kaza yaptı Aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü kasiste kontrolünü kaybedip kaza yaptı Esenyurt'ta yol üzerinde aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü kasise gelince kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü kasiste kontrolünü kaybedip kaza yaptı İSTANBUL - Esenyurt'ta yol üzerinde aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü kasise gelince kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Kaza sonrası kanlar içinde kalan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza, Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde saat 19: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü yol üzerinde hızla seyir halindeyken önüne çıkan kasise gelince kontrolünü kaybetti ve motosikletten savrularak yol ortasına düştü. Olayı gören vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan sürücüye yardımcı olurken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayak ve boyun kısmında kas zedelenmesi bulunan sürücünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaynak: İHA