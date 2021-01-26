Aşı, 2021 yılı için yapılan rezervasyonlara şimdiden olumlu katkı yaptı
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Aşı, 2021 yılı için yapılan rezervasyonlara şimdiden olumlu katkı yaptı

26.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:34
Aşı, 2021 yılı için yapılan rezervasyonlara şimdiden olumlu katkı yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turizmciler, koronavirüs aşısının dünya genelinde uygulanmaya başlamasıyla birlikte 2021 sezonuna umutla bakmaya başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Aşının bulunmuş olması, 2021 sezonu rezervasyonlarına şimdiden olumlu katkı yaptı" dedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turizmciler, koronavirüs aşısının dünya genelinde uygulanmaya başlamasıyla birlikte 2021 sezonuna umutla bakmaya başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Aşının bulunmuş olması, 2021 sezonu rezervasyonlarına şimdiden olumlu katkı yaptı" dedi.

ABD ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde geçen haftalarda yeni tip koronavirüse karşı ilk aşılar yapıldı. Başta Almanya olmak üzere, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya, belirlenen program dahilinde vatandaşlarına aşıları uyguladı. Koronavirüs aşısının yapılmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Kuşadası'nda turizmcilerin 2021 sezonuna umutla bakmaya başladı.

"Olumlu katkı yaptı"

Aşının uygulanmasıyla birlikte ilkbahar ve yaz dönemlerine dönük erken rezervasyonlarda artış yaşanmaya başladığını belirten TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜROFED iş birliğinde düzenlenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulaması sayesinde geçtiğimiz yıl çarklarımız döndü. Türkiye, bu salgından kendisine çok önemli dersler çıkardı. Aşı, Avrupa Birliği ülkelerinden 2021 yılı için yapılan rezervasyonlara şimdiden olumlu katkı yaptı. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme. Eğer bu olumlu hava sürerse Türkiye genelinde bu sene başarılı bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Tourism Today

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