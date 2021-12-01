Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, bugün resmi olarak başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 14.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Görüşmelerde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılda kaç defa toplanıyor?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ DEFA TOPLANIYOR?

Son 10 yılda yapılan toplantılar göz önüne alındığında, Komisyonun genellikle 4 toplantı yaptığı, bazen de 3 toplantıda sonuç aldığı ve geçtiğimiz yıl ise 5 toplantı neticesinde asgari ücret rakamını belirlediği görülmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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