: Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanıyor? Asgari ücret ne zaman belirlenecek? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2020 belli oldu mu?

17.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:02

2020 Asgari ücret miktarının belirlenmesi için Asgari Ücret Komisyonu toplantıları yapılıyor. İşçi kuruluşları ve resmi yetkilililerin katılımı ile yapılan Asgari Ücret Komisyonu toplantılarında Asgari ücret 2020 miktarı belirlenecek. Peki asgari ücret ne zaman belirlenecek, asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret 2020 belli oldu mu? Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanıyor? İşte asgari ücret belirleme süreci hakkında merak edilenler…

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NEDİR?

Asgari Ücret Komisyonu, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.

Komisyondaki görüşmeler ve komisyonun çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.

Asgari Ücret Komisyonu'nda alınan kararlar Başkan tarafından kamuoyuna duyurulur.

Asgari Ücret Komisyonu; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

a) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,

b) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,

c) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)

d) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,

f) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

g) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

Asgari Ücret Komisyonu, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.

Asgari Ücret Komisyonu, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.

Asgari Ücret Komisyonu ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

Asgari ücret 2020

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.

Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU SON TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta yapmıştı. Asgari Ücret Komisyonu 2. toplantısını ise 10 Aralık'ta yapmıştı. Asgari Ücret Komisyonu 3. toplantısını 17 Aralık Salı günü yapacak.Asgari Ücret Komisyonu 4. toplantısında Asgari ücret 2020 miktarı açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 asgari ücret miktarı Asgari Ücret Komisyonu 4. Toplantısından sonra açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik nitelikteki toplantı öncesi, komisyonun işçi ve işveren taraflarının talepleri netlik kazandı. Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı.

Asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş, iki konfederasyonu da sürecin her aşamasında bilgilendirdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu daha önce yaptığı açıklamada "2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz" demişti.

Henüz bir rakam paylaşmayan TİSK ise TÜİK'in, salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkıp komisyona bir rakam sunmasını karşı çıkarak, asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünün, yatırımların, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun hep birlikte dikkate alınması görüşünde.

İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesini isteyen TİSK, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.

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