Aşevi önünde Kovid-19 denetimi

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her gün 7 bin kişiye sıcak yemek verilen Zeliha Hatun Aşevi'nde HES kodu uygulaması yapıyor.

Sorgulamada yemek almaya gelenlerden Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu tespit edilenler, işlem yapıldıktan sonra geri gönderiliyor.

Ramazan ayında en çok yoğunluk yaşanan noktalardan biri de kapılarını ihtiyaç sahiplerine açan aşevleri. Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde bulunan Zeliha Hatun Aşevi'nde de her gün 7 bin kişiye sıcak yemek ikram ediliyor.

Saat 11.00'de başlayan dağıtım öncesi aşevi binasının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de bir sağlık sorunu yaşanmaması için her gün bir ekibi burada görevlendirdi. Zabıta personeli, yemek almaya gelenleri pandemi kuralları gereği maske ve mesafeye uygun şekilde sıraya sokuyor. Önlemler sayesinde yemek dağıtımı sırasında yaşanabilecek kargaşanın önüne de geçilmiş olunuyor.

Önlemler üst seviyede

Yemek almaya gelenlerin her gün HES kodu uygulaması da yapılıyor. Eski kayıtlıların Zabıta Müdürlüğü binasında bilgisayardan, yeni gelenlerin ise aşevi önünde kaydına bakılıyor. Sorgulama sonucunda Kovid-19 tanısı bulunanlar ya da temaslısı olduğu belirlenenler hakkında işlem yapılıyor. Bu kişilerin kuyruğa girmesine izin verilmiyor ve evine gönderiliyor.

Bulaş riski yüksek olan her yerlerde önlemleri üst seviyede tuttuklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında denetimlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz yoğunluğun fazla olduğu aşevi önünde de her gün görev başındalar. İnşallah kurallara uyarak güvenli bir ortam oluşturacağız" dedi.

Aşevi önündeki uygulama Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: Bültenler