Aşçılar, gıda fuarında "Yaşasın Anadolu" diyecek

01.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:36

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), yerli gıda üretime dikkati çekmek amacıyla Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nın 27'incisi "Yaşasın Anadolu" temasıyla Antalya'da düzenleyecek.

Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde 15-18 Ocak'ta düzenlenecek fuar, Türkiye'nin dört bir yanından gıda ve tohum üreticisi, aşçı ve yiyecek içecek sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Bu yıl yerli gıda üretimine dikkati çekmek amacıyla "Yaşasın Anadolu" temasıyla organize edilen fuarda, coğrafi işaretli ürünler, yerel üreticiler, kooperatifler ve yerel markalar öne çıkarılacak.

Fuara, Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliği (AGEB) başta olmak üzere TAFED'e bağlı 35 aşçı derneğine üye 1500 şef aşçının katılması bekleniyor.

"Dünyada böyle bir zenginliğe sahip birkaç ülke var"

TAFED Başkanı şef Zeki Açıköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun zengin kültüre ve mümbit topraklara sahip olduğunu söyledi.

İlk çağlardan beri sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun mutfak zenginliğine de dikkati çeken Açıköz, bu zenginliğin; yerli tohum, yerel üretici, coğrafi işaret ve hünerli aşçılardan ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

Kültür ve Turizm, Ticaret, Tarım ve Orman bakanlıklarınca desteklenen fuarla Anadolu'nun gastronomi alanındaki zenginliğine de dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Açıköz, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde tescil edilen 464 coğrafi işaretli ürün var. 457 coğrafi işaretli ürünün tescil işlemi ise devam ediyor. Dünyada böyle bir çeşitlilik ve zenginliğe sahip birkaç ülke var? Ülke olarak coğrafi işaretli ürün kadar yerel tohumculukta da önemli bir varlığa sahibiz. Gerek coğrafi işaretli ürünlerin gerekse de yerel tohumların varlığı yerel kooperatif ve markalara bağlı. Bu fuarla, yerli üretim ve yerel üreticileri destekleyeceğiz. Bu aslında Türkiye'nin barkod numarasından hareketle geçen yıl hayata geçirdiğimiz ve çok destek gören '869 yerliyse yeriz' projemizin de devamı niteliğinde olacak."

Kaynak: AA