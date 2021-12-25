Aşçılar Federasyonu'nun hediyesi, Ünlü Şovmen Karacan'ı korkuttu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşçılar Federasyonu'nun hediyesi, Ünlü Şovmen Karacan'ı korkuttu

Aşçılar Federasyonu'nun hediyesi, Ünlü Şovmen Karacan'ı korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından organize edilen 18.Gastronomi Fastivali'nin sunuculuğunu yapan Şovmen Okan Karacan geleceğin master şeflerine moral verdi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

İSTANBUL (İHA) - Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından organize edilen 18. Gastronomi Fastivali'nin sunuculuğunu yapan Şovmen Okan Karacan geleceğin master şeflerine moral verdi. Festivalin ilk gününde Zeynep Mansur ve Tugba Özay sahne alırken Karaca'nın sunumu ve şovları geceye damga vurdu.

Birbiri ile kıyasıya yarışan geleceğin şef adaylarına 'Sizler gerçek master şeflersiniz' diyerek moral veren Karacan, esprileri ile gönüllerde taht kurdu. Daha sonra Karacan'a Uluslararası Aşçılar Federasyonu tarafından fırın küreği hediye edildi. Kürekle hatıra fotoğrafı çektiren Okan Karacan'ın, "Hanım görmesin maksadı dışında kullanabilir" yorumu katılımcılara kahkahaya boğdu.

Dünya Aşçılar Birliği işbirliği ile gerçekleşen organizasyon, uluslararası düzeyde gastronomi dünyasını İstanbul'da ağırladı Dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve dernekleri ile gerçekleşen organizasyon, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Türk mutfağının dünya mutfağı ile entegrasyonunda büyük adımlar atılmasını sağlayan festival, dünya lezzetlerini adeta İstanbul'a taşıdı. Geçmişte yapılan başarılı organizasyonlarla Dünya Aşçılar Birliği tarafından "Kıtalar Arası (Continental)" unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, 70'in üzerinde kategoride yarışan Türk ve dünya şefleri, madalya alabilmek için kıyasıya mücadele etti. - AYDIN

Aşçılar Federasyonu'nun hediyesi, Ünlü Şovmen Karacan'ı korkuttu

Aşçılar Federasyonu'nun hediyesi, Ünlü Şovmen Karacan'ı korkuttu

Aşçılar Federasyonu'nun hediyesi, Ünlü Şovmen Karacan'ı korkuttu

Aşçılar Federasyonu'nun hediyesi, Ünlü Şovmen Karacan'ı korkuttu

Türkiye'nin ilk profiterolünü üreten tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı

Türkiye'nin ilk profiterolünü üreten tarihi İnci Pastanesi taklitçilere dava açtı

 Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

 'Türkiye'de bir ilk' diyen Mansur Yavaş, çiftçiye mazot yardımı için tarih verdi

"Türkiye'de bir ilk" diyen Mansur Yavaş, çiftçiye mazot yardımı için tarih verdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title