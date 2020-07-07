Artvin Dokumacılar köyü nerede? Artvin Dokumacılar köyü nereye bağlı? Artvin Dokumacılar köyü nüfusu kaç?
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Artvin Dokumacılar köyü nerede? Artvin Dokumacılar köyü nereye bağlı? Artvin Dokumacılar köyü nüfusu kaç?

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yangın çıktı. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar Artvin Dokumacılar köyü nerede ve Artvin Dokumacılar köyü konumu gibi konuları araştırdı.

Artvin Dokumacılar köyü nerede? Artvin Dokumacılar köyü nereye bağlı? Artvin Dokumacılar köyü nüfusu kaç?
07.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:10

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Peki, Artvin Dokumacılar köyü nerede? Artvin Dokumacılar köyü nereye bağlı? Artvin Dokumacılar köyü nerede? Artvin Dokumacılar köyü konumu neresi?

ARTVİN DOKUMACILAR KÖYÜ NEREDE?

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.

Dokumacılar köyü konumu:

Artvin Dokumacılar köyü nerede? Artvin Dokumacılar köyü nereye bağlı? Artvin Dokumacılar köyü nüfusu kaç?

ARTVİN DOKUMACILAR KÖYÜ NÜFUSU KAÇ?

İl: Artvin

İlçe: Yusufeli

Coğrafi bölge: Karadeniz Bölgesi

Nüfus (2000): 798

ARTVİN DOKUMACILAR KÖYÜ HAKKINDA

Köyün eski adı Hungimek olarak geçer. Hilmi Göktürk'ün "Anadolu'da Türk mührü" adlı eserinde bu adın Hun ve Gimak kavimlerinin ortak adı olduğunu yazar. Osmanlı'da "Hungamegi Süfla" diye geçer.Koşnahal yaylası Türkiye'nin en güzel yayalalarından biridir.

Köy, güzel yaylalara sahiptir. Dokumacılar'da Cağ kebabı çok meşhurdur. Düğünlerde damat tarafı köyün gençlerine bir koyun hediye eder. Köyün gençleri çağ kebabı yaparlar. Kaşket cevizi meşhurdur. Dokumacıların en güzel yeri Kaşketli Ali Dede'nin Akçotları'dır.Kıpçak Türk Kültürü Görülür Köylüler Kültürlerine son derece bağlıdır.Ayrıca köyde önemli bir amatör filolog vardır,Tahsin Gül,Cami mahallesi nüfusuna kayıtlı,Vehlan mahallesinde oturduğu bilinmektedir,belli kelimelerin etimolojisi hakkında yayınlar yapmaktadır,bir nevi amatör dilbilimcidir,yayınlarını belli filologlar'la paylaşmıştır,kelimelerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak istediğini belirtmiştir,bu kelimelerden bazıları,SAKAVEL,KIRKAT,ĞALO,AĞOS,LAHANGİL,DİNK,TUMP,SALAK(toplu serbest otlatma,EGİŞ,İGİD,DUGAN,TİZİ,ÇACAV,MAHAT,HILEZ,KALACOŞ,PAG gibi kelimeler bunlardan bazıları ,tahsin gül asıl mesleği fırıncılık daha sonra hes ve barajlarda topoğrafya bölümünde çalımaya başlamış 22 09 1986 doğumlu önemli bir köken bilimi uzmanıdır,kendisi andreas tietze,ismet zeki eyüpoğlu,sevan nişanyan gibi önemli filologları örnek almıştır,ayrıca sevan nişanyanın önemli bir hazine olduğunu,devletin bu tarz insanları hapis köşelerinde çürütmek yerine koruması gerektiğini belirtmiştir,elindeki değerli eski nüshaları arasında kitab-ül revnak vardır.Köy ağızları sözlüğü üzerinde geniş çaplı çalışmaları Türk dil kurumundaki filologlarla paylaştı.Belli kelimelerin ayrıca yanlış bilindiğini musef denilen kelimenin aslının ki kuran anlamına gelir, Mushaf geldiğini söyler, zibil kelimesinin arapça mazbala'dan geldiğini belirtir.

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