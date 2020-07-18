Artvin'de şiddetli rüzgar yayla evlerinin çatısını uçurdu Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, yayla evlerinin çatısını uçurdu.

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, yayla evlerinin çatısını uçurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Yığınlı Yaylası'nda etkili olan şiddetli rüzgar, bazı yayla evlerinin çatısını uçurarak hasara neden oldu.

Şavşat ve Hopa ilçelerine bağlı bazı köylerin ortak kullandığı ve yaklaşık 200 hanenin yaşadığı yaylada, ilk belirlemelere göre 15 ev zarar gördü.

Kaynak: AA