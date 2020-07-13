Artvin'de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor (3) KAYIP 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanda kayıp olarak aranan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

KAYIP 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanda kayıp olarak aranan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Toprak altında kalan araçtan Mustafa (53) ile Müşerref (49) Sönmez çifti ile oğulları Salih'in (16) cenazeleri ekipler tarafından çıkarılarak, Yusufeli İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA