Artvin'de kar ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle yarın eğitime ara verildi.
MURGUL, ARTVİN (AA) - Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 19 Ocak Çarşamba ara verileceği belirtildi.
Açıklamada Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinde taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarıldı.
AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri