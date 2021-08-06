Artmini Sergisi Kanada'nın Quebec şehrinde açıldı
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Artmini Sergisi Kanada'nın Quebec şehrinde açıldı

Artmini Sergisi Kanada'nın Quebec şehrinde açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'den ressam Ahmet Özel'in de katıldığı 15'inci Artmini Sergisi Kanada'nın Quebec şehrinde açıldı.

Türkiye'den ressam Ahmet Özel'in de katıldığı 15'inci Artmini Sergisi Kanada'nın Quebec şehrinde açıldı. 27 Haziran'da Louise-Carrier Galerisi'nde açılan sergi 5 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

21 ülkeden 135 sanatçının 256 eserinin bir araya geldiği 15'inci Artmini Sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. Kanada'nın Quebec şehrinde açılan sergiye, Türkiye'den katılan İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ressam Ahmet Özel, iki eseri ile yer alıyor.

SERGİYE KATILAN ÜLKELER

Birçok sanatçının yer aldığı sergiye, "Almanya, Avustralya, Kanada, Hırvatistan, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri,  Fransa, Macaristan, İsrail, İtalya, Lübnan, Malezya, Meksika, Polonya, Romanya, İngiltere, Slovenya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Ukrayna" katıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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