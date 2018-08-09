Arsiader'den Milli ve Yerli Üretim Seferberliğine Çağrı

Arifiye Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetimi (ARSİADER), milli ve yerli üretim seferberliği için çağrı yaptı.

ARSİADER yönetimi; iş dünyasına, ticari, sosyal ve kültürel derneklere, sivil toplum kuruluşlarına ve birçok kurum ile kuruluşlara milli üretim seferberlik çağrısında bulundu. ARSİADER Dernek Başkanı Fatih Fahri Yeter, son yıllarda Dünya genelinde küresel ve emperyalist güçlerin ekonomik olarak döviz ve kurları ile ithal edilen ürünler üzerinden Türkiye'ye savaş açtıklarını belirtti. Fatih Fahri Yeter, "Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın küstahça açıklamalar yaptığı ayrıca ambargo uygulamak gibi tehdit vari söylemleri ile yaptırımlarını kabul etmiyor ve devletimizin her daim yanında olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz. Bu gibi baskı ve yaptırımlar gösteriyor ki ekonomik, siyasi ve psikolojik savaş içerisinde olduğu apaçık ortadadır" dedi.

Ülkenin geçtiği süreçte yerli üretim yapmanın önemine değinen Yeter, "Özellikle son birkaç gündür özellikle ülkemizde yaşananlar, dış güçlerin ekonomik yaptırımları ve döviz kurlarının yükselişi, siyasi baskılarının arttığı bu dönemde ülkem insanlarının, sanayicilerin, iş adamlarının, çiftçilerin, ev hanımlarının kısaca topyekun üretim yapmamızın ne kadar elzem ve önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bunlara karşılık vatandaş olarak tarlaları, arazileri, bir karış toprağı, balkondaki içi toprak dolu saksısı dahi olan bütün herkesin kendisi için değilse de ülke ve gelecek nesiller için en az bir fidan ve tohum dikmeli. Köylerde yaşayan çiftçilerin ahırı olan her vatandaşın büyükbaş, küçükbaş, tavuk vb. yetiştirmeli. Et, süt yumurta üretilmelidir. Ülke ekonomisine destek olmalıdır. Bunlar yapılırken bir yandan da profesyonel üretime geçilmeli; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan çiftlikleri yapılmalı ve sayıları arttırılmalıdır. Tarımda yerli tohum üretilmeli topraklar boş bırakılmamalıdır. Seralarda üretim arttırılmalı ve tarım alanları bölünmemelidir. Ayrıca ülkemizin bir tarım ülkesi olduğunu asla unutmamalıyız" diye konuştu.

Herkesi milli üretim seferberliğine davet ettiklerinin altını çizen Fatih Fahri Yeter, "Başta iş dünyası olmak üzere; tüm sivil toplum kuruluşlarını, ticari, sosyal ve kültürel dernekleri bu milli üretim seferberliğine topyekun davet ediyoruz. Bir tohumdan ne olur demeyin, Türkiye'de herkes bir tohum ekse tek seferde 80 milyon tohum olur. Farklı bir bakışla bakarsak ABD ve İsrail mallarından bir tanesini bir gün almasak ne olur demeyin 80 milyonun aynı anda bu ürünleri boykot ettiğini düşünelim bir haftada veya bir yılda ne kadar ürün alınmadığını düşünerek hesabını siz yapın. Her vatandaş üzerine düşeni yapmalı, silkelenip ülke ekonomisine katkı sağlamak için çok çalışmalıyız. Tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek toplumu bilinçlendirmek için bu seferberliğe duyarlılık göstermelerini ve destek vermelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA