Arpaçay'da defineciler suçüstü yakalandı
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Arpaçay'da defineciler suçüstü yakalandı

Arpaçay'da izinsiz kazı yapan şüpheli 3 kişi suçüstü yakalandı.

21.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:08
Arpaçay'da defineciler suçüstü yakalandı

'da izinsiz kazı yapan şüpheli 3 kişi suçüstü yakalandı.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Komutanlığı'nca Kars'ın Arpaçay İlçesi'ne bağlı Kümbet Köyü mevkinde izinsiz kazı yapan şüpheli 3 kişi suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma ekiplerince İzinsiz kazı yapılan alanda yapılan aramada 1x1 metre genişliğinde yarım metre derinliğinde çukur bulunurken, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet murç, 1 adet zıpkın, 1 çift eldiven ile bir adet çuval ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.


Öte yandan kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA
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