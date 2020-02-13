: Arnavutluk'ta "Balkanlarda Hoşgörünün Dili Türkçe" Konferansı düzenlendi

13.02.2020 20:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:33

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde Türkçe ve Arnavutça'daki ortak kelimelere odaklanılan "Balkanlar'da Hoşgörünün Dili Türkçe" konulu konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği desteğiyle, İşkodra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, İşkodra YEE Müdürü Zafer Kıyıcı'nın yanı sıra yerel kuruluş temsilcileri, araştırmacılar, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

İşkodra YEE Müdürü Kıyıcı ise Osmanlıların bölgedeki fethiyle birlikte binlerce Türkçe kelime Balkan dillerine girdiğini dile getirerek, "Osmanlı Devleti, sosyal yapı, devlet düzeni, üretim, eğitim ve zengin sanat felsefesiyle bölgede ciddi bir imar ve kültür faaliyetlerine girişmiştir. Süresi 500 yılı aşan müşterek yaşayış, hayatın her safhasını etkilemiş, mimariden askeri hayata, oda tefrişinden mutfağa, akrabalık isimlerinden tabiata, hukuk ve idareden edebiyata kadar bütün sahalarda dildeki kavram ve terimler aracılığıyla kültür aktarımı yapılmıştır." şeklinde konuştu.

Türkçe'nin Balkan dillerine etkisinin sadece kelime alışverişiyle sınır olmadığına dikkat çeken Kıyıcı, "Balkan sahasında Türkçe atasözleri ve deyimler, ya bazı ses değişimleriyle aynen ya da kendi dillerine aktarılarak kullanılmaktadır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yörük, buradaki konuşmasında, söz konusu konferansın dil ve kültür bağları bakımından büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Köklü bir tarih ve geniş bir kültürel birikime sahip olduğumuz kardeş ülke Arnavutluk ile aynı zamanda ortak dil unsurları da paylaşıyoruz. Türkçe ile Arnavutça dört binden fazla ortak kelime, ifade ve deyim barındırmakta. İçinde bulunduğumuz Balkan coğrafyasının geniş bir bölümünde yaşayan diğer Arnavut kardeşlerimizi de göz önüne aldığımızda, Türkçe ve Arnavutça'daki bu ortak kelimelerin yaklaşık iki katına çıkabileceği tahmin edilmektedir. Türkçe'nin bu coğrafyada yaklaşık 5 asır ötesinde giden bir mazisi bulunmaktadır." dedi.

Türkçe'nin Balkanlarda derin izler bıraktığını ve bu bölgenin düşünce dünyasına ciddi ölçüde yansıdığını söyleyen Yörük, "Bugün hala Balkan halklarıyla aramızdaki güçlü bağın önemli bir ayağını bu ortak sözcükler oluşturmaktadır. Tabi, Arnavut kardeşlerimizle sadece ortak kelimeler paylaşmıyoruz, aynı zamanda Arnavut kardeşlerimizle hoşgörü kültürünü de paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konferans kapsamında, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen araştırmacılar sunum yaptı.

Kaynak: AA

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