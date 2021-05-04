ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDITaylan ERGÜN / Arnavutköy'de tam kapanmada ramazan davulcusu ile zurnacı, sokak sokak gezip bahşiş toplarken peşlerine onlarca çocuk takıldı.

ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI

Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de tam kapanmada ramazan davulcusu ile zurnacı, sokak sokak gezip bahşiş toplarken peşlerine onlarca çocuk takıldı. Bir kadın ile çocukların davul-zurna eşliğinde oynamaları kameraya yansıdı.

Ramazan ayında sahur vaktinde davul çalarak, bir geleneği yaşatan ramazan davulcuları bahşiş toplamaya başladı. Arnavutköy'de, gündüz vakti dolaştıkları sokaklarda davul ve zurna eşliğinde bahşiş toplayanların peşine onlarca çocuk takıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya aldırış etmeyen bir kadın ile çocukların davul-zurna eşliğinde oynamaları kameraya yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI
ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI
ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI
ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI
ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI
ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI
ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Bir inek satın aldı, şimdi çiftlik sahibi! 2 çocuk annesi kadın girişimcilik hikayesiyle örnek oluyor
Bir inek satın aldı, şimdi çiftlik sahibi! 2 çocuk annesi kadın girişimcilik hikayesiyle örnek oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Özcan Deniz Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Töre Abdullah Avcı Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:22:45. #1.14#

title