ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI

ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDITaylan ERGÜN / Arnavutköy'de tam kapanmada ramazan davulcusu ile zurnacı, sokak sokak gezip bahşiş toplarken peşlerine onlarca çocuk takıldı.

ARNAVUTKÖY'DE TAM KAPANMADA ONLARCA ÇOCUK DAVULCUNUN PEŞİNE TAKILDI

Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de tam kapanmada ramazan davulcusu ile zurnacı, sokak sokak gezip bahşiş toplarken peşlerine onlarca çocuk takıldı. Bir kadın ile çocukların davul-zurna eşliğinde oynamaları kameraya yansıdı.

Ramazan ayında sahur vaktinde davul çalarak, bir geleneği yaşatan ramazan davulcuları bahşiş toplamaya başladı. Arnavutköy'de, gündüz vakti dolaştıkları sokaklarda davul ve zurna eşliğinde bahşiş toplayanların peşine onlarca çocuk takıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya aldırış etmeyen bir kadın ile çocukların davul-zurna eşliğinde oynamaları kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı