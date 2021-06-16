Arkasspor Hoag'la anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arkasspor Hoag'la anlaştı

Arkasspor Hoag'la anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi kulüplerinden Arkasspor'da Kanadalı Antrenör Glenn Hoag, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen oğlu Nicholas Hoag'u transfer ettirdi.

AXA Sigorta Efeler Ligi kulüplerinden Arkasspor'da Kanadalı Antrenör Glenn Hoag, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen oğlu Nicholas Hoag'u transfer ettirdi. Fenerbahçe ile yollarını ayıran 28 yaşındaki smaçör Hoag, yeni sezon için babasının çalıştırdığı İzmir ekibiyle el sıkıştı. Kanada Milli Takımı'nda birlikte görev alan baba-oğul, artık Arkasspor'un başarısı için de ter dökecek.

Fenerbahçe'den pasör Ulaş Kıyak'la sözleşme imzalayan lacivert-beyazlılar, Galatasaray'dan smaçör Batuhan Avcı, İnegöl Belediyespor'dan libero Caner Dengin ve orta oyuncu Bertuğ Öndeş, Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile prensipte anlaşmıştı. Arkasspor'da Yiğit, Mustafa Koç, Burak Güngör, Çağatay ve Blankenau takımdan ayrılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu
F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan heyecanlandıran Edin Dzeko paylaşımı
F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan heyecanlandıran Edin Dzeko paylaşımı
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatma yapalım
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatma yapalım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Hande Ataizi Şeyma Subaşı
Spor Cristiano Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arkasspor Hoag'la anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:03:30. #1.16#

title