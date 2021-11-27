Arjantinli Maxi Rodriguez, futbolu bıraktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arjantinli Maxi Rodriguez, futbolu bıraktı

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Arjantinli Maxi Rodriguez, futbolu bıraktı

Arjantinli futbolcu Maxi Rodriguez, yeşil sahalara veda etti.

Arjantinli futbolcu Maxi Rodriguez, yeşil sahalara veda etti.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran 40 yaşındaki Rodriguez, "Asla geleceğini düşünmediğim an sonunda geldi. Profesyonel kariyerimi noktalıyorum. Verilmesi çok zor bir karar. Her şeyimi verdim artık bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Newell's Old Boys takımının altyapısından yetişen deneyimli kanat oyuncusu, kariyerinde Atletico Madrid ve Liverpool formalarını da giydi.

Liverpool ile İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Rodriguez, Arjantin Milli Takımıyla da 2014 Dünya Kupası'nda final oynadı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title