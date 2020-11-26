Arjantinli efsane futbolcu Maradona, Napoli San Paolo Stadı'nın girişinde anıldı
26.11.2020 21:36 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:42
Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona uzun yıllar formasını giydiği ve önemli başarılar kazandırdığı Napoli takımının taraftarlarınca Napoli San Paolo Stadı'nın girişinde anıldı.
Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona uzun yıllar formasını giydiği ve önemli başarılar kazandırdığı Napoli takımının taraftarlarınca Napoli San Paolo Stadı'nın girişinde anıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin