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Arjantin'deki derbide River Plate, Boca Juniors'ı 2-1 yendi

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Arjantin'deki derbide River Plate, Boca Juniors'ı 2-1 yendi

Arjantin Premier Lig'deki "Superclasico" derbisinde River Plate, Boca Juniors'ı 2-1 mağlup etti.

Arjantin Premier Lig'deki "Superclasico" derbisinde River Plate, Boca Juniors'ı 2-1 mağlup etti.

Başkent Buenos Aires'in iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 14. hafta maçında River Plate, Boca Juniors'ı ağırladı.

Boca Juniorslı Rojo'nun 16. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü eline alan River Plate, Alvarez'in 25 ve 43. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Boca Juniors'ta oyuna sonradan dahil olan Zambrano, 90+3'üncü dakikada kaydettiği golle karşılaşmanın skorunu belirledi.

Puanını 30'a çıkaran River Plate maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Boca Juniors 21 puanda kaldı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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