Arıkan Yılmaz Dim Okulu'na SBB tekniği ile bahçe düzenlemesi
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Arıkan Yılmaz Dim Okulu'na SBB tekniği ile bahçe düzenlemesi

Arıkan Yılmaz Dim Okulu'na SBB tekniği ile bahçe düzenlemesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi, Hamit Özçelik Ortaokulu'ndan sonra Arıkan Yılmaz Dim Okulu bahçesini, Silindir ile Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol tekniği uygulayarak son sistem kaliteli asfaltla kapladı.

Alanya Belediyesi, Hamit Özçelik Ortaokulu'ndan sonra Arıkan Yılmaz Dim Okulu bahçesini, Silindir ile Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol tekniği uygulayarak son sistem kaliteli asfaltla kapladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in 2018 yılında faaliyete geçirdiği Mobil Beton Santrali'nde Silindir ile Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol tekniğinin başarılı sonuçlar vermesinin ardından sahada uygulamaya başlayan Alanya Belediyesi, Büyükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan Arıkan Yılmaz Dim Okulu'nda aynı teknik ile asfalt serim işlemi gerçekleştirdi.

"107 okulda çalışma yaptık"

Bugüne kadar 107 okulda bahçe düzenlemesinden fiziki ve sosyal donatı alanlarına kadar çok yönlü çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; "Şu an uyguladığımız Silindir ile Sıkıştırılmış Beton (SSB) serme işlemi ise çocuklarımızın sağlığı ve gelişimi için en uygun teknik. Okul bahçelerinde geçmiş yıllarda uygulanan asfalt, normal beton ve parke kaplama sistemi zamanla bozularak çocuklarımız için tehlikeli olabiliyor. Bu yüzden okullarımızda son derece sağlıklı ve uzun ömürlü bu sistemi uygulamaya devam edeceğiz." dedi. - ANTALYA

Arıkan Yılmaz Dim Okulu'na SBB tekniği ile bahçe düzenlemesi
Arıkan Yılmaz Dim Okulu'na SBB tekniği ile bahçe düzenlemesi
Arıkan Yılmaz Dim Okulu'na SBB tekniği ile bahçe düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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