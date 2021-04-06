Arif Alagöz kimdir? Müge Anlı - Arif Alagöz bulundu mu?

5 aydır ulaşılamayan Arif Alagöz kimdir? Arif Alagöz öldürüldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da cevap arayan Arif Alagöz olayında son gelişmeler neler? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Arif Alagöz konusu ele alınıyor. Arif Alagöz'e ne oldu?