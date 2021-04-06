Arif Alagöz kimdir? Müge Anlı - Arif Alagöz bulundu mu?
5 aydır ulaşılamayan Arif Alagöz kimdir? Arif Alagöz öldürüldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da cevap arayan Arif Alagöz olayında son gelişmeler neler? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Arif Alagöz konusu ele alınıyor. Arif Alagöz'e ne oldu?
Arif Alagöz'e ne oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da aranan Ayten Sevim bulundu mu? Arif Alagöz kimdir?
ARİF ALAGÖZ KİMDİR?
Almanya Franfurt'ta yaşayan Arif Alagöz, berberlik yapıyordu. 32 yaşındaki Arif Alagöz'den 5 aydır haber alınamaması nedeniyle annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert progrmına çıktı.
MÜGE ANLI'DA ARANAN ARİF ALAGÖZ BULUNDU MU?
Arif Alagöz'ü aramak için yayına katılan annesi detayları aktarıyor.
Hessen eyaletine bağlı Darmstadt şehrinde bulunduğu söyleniyor.