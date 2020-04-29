Arı kovanı hırsızı yakalandı
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Arı kovanı hırsızı yakalandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde arı kovanı çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Arı kovanı hırsızı yakalandı
29.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:38

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde arı kovanı çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffarlı köyü Cemiller Mahallesi'nde yaşayan Kenan Cebesoy, arı kovanının çalınması üzerine jandarmayı aradı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, şüpheli Hasan S.'yi takibe aldı. Hasan S.'nin evinde yapılan aramalarda 5 adet arı kovanı ele geçirildi.

Suçunu itiraf eden Hasan S. gözaltına alındı. Çalınan arı kovanları ise Kenan Cebesoy'a teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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