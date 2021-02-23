Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
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Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması

23.02.2021 12:00 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:06
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması

ARDAHAN'ın işgalden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

ARDAHAN'ın işgalden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Kurtuluş törenlerinde atlı gösteriler, ilgiyle izlendi.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na sabah çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Kongre Caddesi'nde devam etti. Törene Vali Hüseyin Öner, AK Parti Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral  Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Belediye Başkanı Demir, törende yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Ardahan'da ve Anadolu'nun her yerinde vatan uğruna verilen şehitler ve gazilerin omuzlarında yükselen cumhuriyetin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kafkasya'nın kilidi Ardahan'ımızın güzel insanları bugün sizlerin bayramını kutlamaktan kıvanç duyuyorum. Milli mücadelenin mimarı ve cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bölgemizin kurtuluşunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Ardahanlı kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" dedi. 

Törende şiirlerin okunmasının yanı sıra halk oyunları ekipleri, gösteri yaptı, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Konuşmaların ardından atlarla geçiş töreni yapıldı. Kutlamalar çerçevesinde Ardahanlılar, gün boyu Kongre Caddesi üzerinde at binerek, yarış yaptı.

Kutlamalar, yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak gezisi ile devam edecek, Maraş dondurması gösterisi yapılacak. Halk oyunları gösterisi ve Eskimo gibi balık avının yapılacağı etkinlik düzenlenecek.

Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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