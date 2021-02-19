Ardahan'da 6 bini aşkın kişi aşı oldu

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında 6 bini aşkın kişinin aşı olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, il geneli Kovid-19 aşılama çalışmaların sorunsuz şekilde sürdüğünü belirtti.

İlde günlük ortalama 500 kişinin aşı olduğunu ifade eden Özdemir, "Aşılama çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Şu ana kadar 6 bini aşkın birinci doz, bini aşkın da ikinci doz aşı yapıldı. Ortalama günde 500 doz aşı yapılıyor. Aşı stoklarımız vatandaşımız için yeterlidir. Sırası gelenlerin aşı olmalarını istiyoruz. Bu salgınla mücadeleyi vatandaşlarımızla birlikte başaracağız." dedi.

Özdemir, aşı olanların da tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh